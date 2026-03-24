今回は、元いじめっ子女子の「同窓会での計画」が失敗したエピソードを紹介します。同窓会でストレス解消したいと思っていたけど…「私は高校時代、地味でおとなしいA子という女子を、私の取り巻きと一緒にいじめていたんです。A子は途中で不登校になりました。そして私は高校卒業後、就職しましたが、正直仕事は退屈だし、お局社員にいびられてばかりでストレスが溜まっています。そんなある日、高校の同窓会のお知らせがきたんで