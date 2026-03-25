女児にエアガンを向ける同級生を注意したことで、中学校入学と同時にいじめの標的にされたという佐藤和威さん（26）。エアガンを発砲される、刃物を突き付けられるといった同級生らからの凶悪ないじめ行為は、夏休みを境にさらにエスカレートしていく。 【画像】加害者にエアガンで撃たれ続け、給食も取られ、激ヤセしてしまった和威さんと、衝撃的なあざの写真、準備した遺書 「母親と妹を殺されたくなかったら、命令を聞