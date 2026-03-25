「あの時、僕はどうしたらよかったのか。その答えが知りたい」。そう語るのは佐藤和威さん（26）。2012年に佐賀県鳥栖市内の中学校で複数の同級生からエアガンで撃たれる、刃物を突き付けられるなどのいじめを受けた被害者だ。当時、学校や市に対して再三にわたり「いじめ重大事態」と認め調査することを求めたが、しかし受け入れられることはなく、2015年に同級生8人とその保護者、鳥栖市を相手取った訴訟に踏み切った。2019年の