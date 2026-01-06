サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源を入れてたった30秒で温まり、繰り返し使えるUSB-C充電式カイロ「400-TOY052W」を発売した。■経済的でエコ。繰り返し使えるUSB-C充電式電源のON／OFFや温度調整ができ、充電するだけで繰り返し使えるため、使い捨てカイロよりも便利。経済的で環境にもやさしい、これからの時代に合った暖房アイテムだ。旅行の際も複数枚を持ち歩く必要がなく、荷物を