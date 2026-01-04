防衛省によりますと、先ほど8時前、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられるということです。また、午前8時過ぎに発表された北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものも、すでに落下したとみられるということです。