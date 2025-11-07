ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 北朝鮮の弾道ミサイル、EEZ外に落下か 現時点で被害の情報なし 北朝鮮ミサイル問題 時事ニュース 日テレNEWS NNN 北朝鮮の弾道ミサイル、EEZ外に落下か 現時点で被害の情報なし 2025年11月7日 16時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北朝鮮が7日午後0時半すぎ、弾道ミサイル1発を東の方向に発射した 日本のEEZ＝排他的経済水域の外の日本海に落下したと推定されている 現時点で被害の情報は確認されていないという 記事を読む 関連の最新ニュース 北朝鮮ミサイル問題 記事時間 北朝鮮の弾道ミサイル、EEZ外に落下か 現時点で被害の情報なし 記事時間 01/14 09:50 北朝鮮が日本海に向けて何らかの発射体を発射か 韓国軍発表 記事時間 05/30 07:45 岸田文雄首相、北朝鮮による弾道ミサイル発射「強く非難する」 おすすめ記事 「恋愛感情はなかった」 数回にわたり交番勤務中に性行為 神奈川県警、署員２人懲戒処分 投書で発覚 2025年11月7日 21時50分 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か 5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分 「偽物」ラブブ人形から発がん性物質…基準値の344倍検出＝韓国 2025年11月6日 6時59分 「イチャモンつけたいだけ」山本太郎氏 参院で「秋の叙勲」めぐり高市首相を追及も…あっさり“論破”されSNS呆れ声 2025年11月7日 19時35分 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分