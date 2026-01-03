缶入りコーヒー「BOSS」のCMでも知られる米オスカー俳優、トミー・リー・ジョーンズ（79）の娘ヴィクトリア・ジョーンズさんが、元日に米サンフランシスコ市内のホテルで亡くなっていたことが分かった。34歳だった。米オンラインメディアTMZによると、未明にフェアモント・ホテルから救急要請を受けて駆け付けた隊員が現場で死亡を確認したという。現場に居合わせた人々が心肺蘇生処置を施し、その後駆け付けた救急隊員も蘇生を試