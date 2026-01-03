メ～テレ（名古屋テレビ） 3日の朝早く、愛知県美浜町で鶏舎2棟が全焼する火事がありました。約10万羽のニワトリが死んだとみられます。 警察によりますと、午前5時40分すぎ、美浜町豊丘にある養鶏場の鶏舎から「火の手が上がっている」と119番通報がありました。 消防などによりますと、火は約3時間後に消し止められましたが木造の鶏舎2棟、計2100平方メートルほどが全焼しました。 けが人はいませんでした