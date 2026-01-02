歌手・華原朋美（５１）が新年早々に見せた姿に、ファンは衝撃を受けた。華原は１日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」とあいさつ。そして「またファンの皆様に沢山お会いできる様に頑張りたいので２０２６年もよろしくお願いします」と伝えた。「午年だぁー。初乗り行かなきゃ」と得意の乗馬にも意欲。「＃華原朋美＃２０２６＃午年」