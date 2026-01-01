STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に会するカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』が、12月31日に東京・東京ドームで開催された。 【画像】Snow Manら錚々たるメンバーの『カウコン』舞台裏ショット（全10投稿） NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! g