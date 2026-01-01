STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に会するカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』が、12月31日に東京・東京ドームで開催された。

【画像】Snow Manら錚々たるメンバーの『カウコン』舞台裏ショット（全10投稿）

NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupらが出演。年越しにふさわしい豪華なステージが繰り広げられた。

公演後、出演者たちが続々とオフショットを公開し、普段は見られない交流の様子に大きな反響が集まっている。

■佐久間大介×宮田俊哉×松島聡×七五三掛龍也×塚田僚一

Snow Manの佐久間大介は自身のInstagramで、「#うわさのキッス組」とつづり、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、松島聡（timelesz）、七五三掛龍也（Travis Japan）、塚田僚一（A.B.C-Z）との集合ショットを公開。さらに、宮田、七五三掛との2ショットも披露した。

宮田俊哉・塚田僚一も別カットを公開。

■塚田僚一×岩本照

塚田僚一は自身のInstagramで、「照大好き～！！！」とつづり、岩本照（Snow Man）とのピースショットを公開。

■塚田僚一×篠塚大輝

さらに、「友達なってくれた!!」と篠塚大輝（timelesz）との自撮りショットも披露した。

■A.B.C-Z×Kis-My-Ft2

また、「#えびキス」として、A.B.C-ZとKis-My-Ft2のメンバーがずらりと並んだ集合ショットも公開している。

■玉森裕太×永瀬廉×中島健人×橋本良亮

Kis-My-Ft2の玉森裕太は、自身のInstagramでグループ集合ショットに加え、中島健人、橋本良亮（A.B.C-Z）、永瀬廉（King & Prince）との4ショットや、永瀬との2ショットを公開した。

■玉森裕太×七五三掛龍也×大橋和也×道枝駿佑

さらに、七五三掛龍也（Travis Japan）、大橋和也、道枝駿佑（ともに、なにわ男子）との和やかな食事シーンも披露し、親しげな雰囲気が伝わる投稿となっている。

■藤ヶ谷太輔×橋本良亮

Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔は、自身のInstagramでKis-My-Ft2の集合ショットに加え、橋本良亮との肩組みショットを公開した。

■藤ヶ谷太輔×大橋和也×七五三掛龍也

さらに、大橋和也、七五三掛龍也とのピースショットも披露している。

■千賀健永×寺西拓人

Kis-My-Ft2の千賀健永は、自身のInstagramでKis-My-Ft2の集合ショットとともに、レザージャケット姿がリンクした寺西拓人（timelesz）との“お揃い”風ショットを公開した。

■正門良規×永瀬廉×西畑大吾

Aぇ! groupの正門良規は自身のInstagramで、「#同期卍会」「#infinity3」「ともいう」とつづり、永瀬廉（King & Prince）、西畑大吾（なにわ男子）との3ショットを3枚公開した。

錚々たるメンバーによるグループを超えたオフショットの数々に、ファンからは「幸福度高すぎる」「最高」「眼福」「仲良しで嬉しい」といった声が相次いで寄せられている。