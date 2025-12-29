ロシアが来年元日から、不法占拠を続ける北方領土の周辺で軍事演習を実施すると日本側に通告したことがわかった。日本政府関係者が明らかにした。演習は約２か月間続くといい、日本政府はロシアに対し、外交ルートを通じて抗議した。政府関係者によると、ロシア当局は２７日、来年１月１日から３月１日まで色丹島の北部と北西部の海域で射撃訓練を実施するとし、船舶の航行に関する通告を日本外務省に行った。演習内容の詳細は