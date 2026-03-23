米国の北朝鮮専門メディア NK News は20日、ロシア極東の輸出支援機関の情報として、北朝鮮がロシアで毎月数千トン規模の原油や石油製品の調達に取り組んでいると報じた。米国・イスラエルとイランの戦争に伴う原油価格の変動が、北朝鮮のエネルギー需給にも影響し始めた可能性があると指摘している。報道によると、ロシア極東ウラジオストクの輸出支援センターは20日、通信アプリを通じて燃料供給業者の募集を公表し、北朝鮮総領