（CNN）茂木敏充外相は22日、米イスラエルとイランとの戦争で停戦が実現した場合、ホルムズ海峡での機雷掃海のために自衛隊を派遣することを検討する可能性があると明らかにした。茂木氏はフジテレビの番組で、仮定の話としたうえで、停戦状態になり、機雷が障害になっている場合、考えることになると述べた。日本は原油輸入の90%超を中東に依存している。こうした依存は、ロシアが2022年にウクライナへの全面侵攻を始めた後、日本