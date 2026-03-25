ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナ空軍は24日、ロシア軍が23日夕から過去最大規模の無人機攻撃を仕掛けてきたと発表した。地元当局によると、この攻撃で計8人が死亡。国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録されている西部リビウ中心部にも無人機が突っ込み、火災が発生した。ゼレンスキー大統領は24日の動画声明で「この攻撃の規模はロシアが戦争を終わらせるつもりがないことをはっきりと