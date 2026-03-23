ロシア政府関係者が参加したオンライン会議で話すプーチン大統領＝18日（ロシア大統領府提供・共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は23日、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格高騰に関連し「ロシアの石油ガス企業は世界のエネルギー価格上昇による追加収益を、債務負担の軽減や国内銀行への債務返済に充てることを検討すべきだ」と述べた。経済問題に関する閣僚らとの会合で発言した。昨年のロシアの財政収入に占