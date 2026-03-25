フランスのマクロン大統領が、核弾頭数を増やして抑止力を強化する新戦略を打ち出した。ロシアのウクライナ侵略、米国とイスラエルによるイラン攻撃など、米露２核大国による武力行使が横行する中、フランスの新戦略を機に核軍拡が加速する事態を懸念する。欧州はソ連（ロシア）と対立した冷戦時代から、米国の核抑止力に安全保障を依存してきた。米国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のドイツやオランダなどに核を配備