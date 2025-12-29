■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）13回目の紅白出場となるAKB48がリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。6年ぶりの出場となるAKB48は「20周年スーパーヒットメドレー」を披露する。この日は前田敦子、大島優子、高橋みなみを含む9人が登場した。今年の紅白には、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏