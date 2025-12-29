私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。結婚当初から義両親に対して苦手意識があった私。育休から仕事復帰すると義実家を気遣う余裕がなくなり、ヒロトは子どもたちだけを連れて義実家へ行くようになりました。義両親になんでも与えられ、贅沢を覚えさせられていく子どもたち。喜んで出かけていき、どんどん義実家寄りになり……。圧倒的な義実家の財力に、私は負けそうになっていたの