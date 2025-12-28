²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï30Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤í¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤Ëº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÇ¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ù¤ä¡Ø¹â³ØÎò¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤­¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÉÑÈË¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÈà½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¡¢¥¢¥×¥êº§³è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ­¤Ï¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤­¤Ë¤Ï¿ô²ó²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ÈµÞ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©»ä¤Ã¤Æ¥­ー¥×¤À¤Ã¤¿