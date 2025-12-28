¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬Â¿¤¤¤Û¤Éº§³è¤¬Ä¹´ü²½¡©¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¾·¤¯¡ÈËöÏ©¡É¡ÚÎø°¦º§³è¿´Íý³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¡Û
²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï30Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤í¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤Ëº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÇ¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ù¤ä¡Ø¹â³ØÎò¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÉÑÈË¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÈà½÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¡¢¥¢¥×¥êº§³è¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤¤Ë¤Ï¿ô²ó²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ÈµÞ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©»ä¤Ã¤Æ¥ー¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº§³è¤Î¤¿¤áÆÈ¿ÈÃËÀ¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¾ÚÌÀ½ñ
¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤Ï40Âå¤ËÆÍÆþ¤·¾Ç¤Ã¤Æ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬È´¤±¤¤ì¤Ê¤¤¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÁê¼ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¾ò·ï¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¥¢¥×¥ê¤Ë¤¤¤¿¤·¡Ä¡×¤È¤Ä¤¤»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ù´¶³Ð¤¬¶¸¤¤¡¢º§³è¤¬ÌÂÁö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¤³¤Î»ö¾Ý¤Î²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Îø°¦º§³è¿´Íý³Ø¼Ô¤ÎµÈÌîËã°á»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
―¼«¿È¤Î¡Ø»Ô¾ì²ÁÃÍ¡Ù¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çµá¤á¤ë¡ØÁê¼ê¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤³¤ì¤ÏÎø°¦»Ô¾ì¤È·ëº§»Ô¾ì¤òº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È·ëº§ÂÐ¾Ý¤ÇÌÀ³Î¤Ë´ð½à¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ê¤é¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³Ê¾å¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¼êÁ°¤Î(¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ·¤ÓÌÜÅª¤Î)Îø°¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òA¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÍ·¤Ó¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ëº§¤Î¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡Ö¥â¥Æ¤Î¼ïÎà¤ÎÍú¤°ã¤¨¡×¤³¤½¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¸«¸í¤é¤»¤ëºÇÂç¤Îæ«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
―¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥×¥ê¤Ï¼«Í³¶¥Áè¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Â²Á¤Ç²ñ°÷¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï´ûº§¼Ô¤äÍ·¤Ó´¶³Ð¤ÎÃËÀ¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«È´¤¯¹â¤¤¥ê¥Æ¥é¥·ー¤¬¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤òºñ¼è¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ï°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿²¹¼¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¤È¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¿¿·õÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÃç¿Í¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ä¾ò·ï¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é´Ä¶Áª¤Ó¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
―¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¸«¹ç¤¦Áê¼ê¤È¤Î¡Ø¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥º¥ì¡Ù¤Ëµ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¼«Ê¬¤òÅ·°æ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ËµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¿ô¤ä¸ÀÍÕ¤À¤±¤Î¡Ö·ëº§¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶ñÂÎÅª¤Ê·ëº§¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ëÁê¼ê¤³¤½¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½ºß¤ÎÅ¬Àµ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤â·ëº§¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Ê¤¤¡¢¿Æ¤Ë·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¬¤Ê¤¤¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃËÀ¤Ï½÷À¤ÎÇ¯Îð¤ò¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤È°ã¤¤¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤Ù¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«³Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤È¿¿·õ¤Ë·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
―¡ØËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä»ÑÀª¤¬É¬Í×¤·¤ç¤¦¤«
¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¹¬¤»¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂÅ¶¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§À¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï°Â¿´´¶¤È¿®Íê´¶¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤ä¡¢¼å¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸«±É¤äÀ¤´ÖÂÎ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë´ð½à¤¬¹¬¤»¤Ê·ëº§¤Ø¤ÎÍ£°ì¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¢¡µÈÌîËã°á»Ò¡Ê¤è¤·¤Î¡¦¤Þ¤¤¤³¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒSMARTBRIDALÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿MBA¥Û¥ë¥Àー¡¿Îø°¦º§³è¿´Íý³Ø¼Ô¡¿¥â¥Ç¥ë
·ëº§ÁêÃÌ½êSMART BRIDALÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMBA¡Ê·Ð±Ä³Ø¡Ë¡¦¿´Íý³Ø¡¦AI¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Åªº§³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤É¤ÎÍÍ¤Ê¶¶ø¤ÎÊý¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê·ëº§¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ò¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¥é¥¤¥¿ー¡¦Ì´½ñË¼¡Ë