メダリストオンアイスフィギュアスケートの全日本選手権上位者らによるエキシビション「メダリスト・オン・アイス」が22日、東京・代々木第1体育館で開催された。前日に大会競技は閉幕。参加した青木祐奈（MFアカデミー）がイベントを振り返り、驚きを漏らした。印象的な青い衣装をまとった青木。友野一希（第一住建グループ）、山本草太（MIXI）と手をつないでステップすると、会場から大歓声を浴びた。イベント後には参加し