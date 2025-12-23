構造タンパク質素材「ブリュード・プロテイン」を手掛けるバイオベンチャーのスパイバー（Spiber）が、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長の長女で、ブランドコンサルティングを手掛けるBOLDの川名麻耶代表取締役CEOから事業支援を受けると発表した。2026年上期を目処に支援を実施するという。【画像をもっと見る】スパイバーは関山和秀社長が2007年に創業した、山形・鶴岡を本拠地とするバイオベンチャー。ブリュード・