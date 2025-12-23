大阪堀江のベーカリーショップ「ボーノベーカリ」は、人気の「生ベーグルシリーズ」の新作・復刻商品が楽しめる「生ベーグル祭り」を開催する。期間は2025年12月25日(木)〜28日 (日)まで。◾️累計24万個以上の販売「生ベーグルシリーズ」「生ベーグルシリーズ」は発売以来、ボーノベーカリの看板商品。“20秒に1個売れる”と話題の大ヒット商品で、累計では24万個以上を販売している。そんな販売実績を誇る同シリーズ