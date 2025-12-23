２０日深夜放送のテレビ東京系「ゴッドタン」にお笑いタレントの紺野ぶるまが出演し、私見を吐露した。「気づいちゃったこと」を発表する企画で、紺野は「ＴＨＥＷは見る人も受ける人もみんな舐めている」というテーマで話を始めた。「全然いやだとかじゃなくて」と前置きした紺野は、中目黒で行われたという２回戦の楽屋に「アイドルの人がいっぱい（いた）」と語った。「普段はアイドルやってるけど『ＴＨＥＷなら頑張