日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」が13日に生放送された。大会初審査員を務めた霜降り明星の粗品（32）の長尺辛口審査に注目が集まった一方で、友近（52）の審査にも注目が集まっている。Aブロックの最後に紺野ぶるまが出場。紺野ぶるまがもめんとを7−0で下した。友近は紺野に対する審査員コメントで「こっちが面白いところをちょっと探そう探そうって一生懸命になることなく、面白いものを提供してくださったってい