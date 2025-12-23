ことし10月、名古屋駅近くで車を暴走させ歩行者3人を死傷させた罪に問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】名古屋駅近くで3人死傷の“暴走事故” 71歳男 初公判で起訴内容認める 検察側｢車に異常なく、ブレーキ痕なかった｣ 弁護側｢認知症の疑いがある｣ 起訴状などによりますと、名古屋市北区の無職鳴海洋被告71歳はことし10月、中村区名駅南のビル内の道路で時速約72キロから76キロで