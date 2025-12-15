【MODEROID ガリアン重装改】 開発・発売元：グッドスマイルカンパニー 2025年12月 発売 価格：8,700円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約180mm グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ『機甲界ガリアン』から主役機「ガリアン」をプラモデルキットシリーズ「MODEROID」で立体化し、12月に発売した。 MODEROID ガ