今年9月、大分県内の公衆トイレで、80代の男性に性的暴行を加えた疑いで、中国籍の41歳の男が逮捕されました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、大分県豊後大野市の会社員で、中国籍のヤン・シュウファー容疑者（41）です。 警察によりますと、ヤン容疑者は9月6日午後8時頃、県内の屋外にある公衆トイレを利用していた無職の80代男性に対し、性的暴行を加えた疑いが持たれています。 男性から警察に「被害に遭いました