大分県大分市で22日夜、道路を歩いて横断していた高齢の女性が車にはねられ死亡する事故が起きました。 事故があったのは大分市迫の県道です。 警察によりますと、22日午後8時半ごろ、大在方面から戸次方面に向かって走行していた普通乗用車が道路を横断していた歩行者をはねました。 はねられたのは、近くに住む詫摩紘子さん82歳で、頭を強く打ち、意識不明の状態で市内の病院に搬送されましたが、およそ5時間20分後に亡くなり