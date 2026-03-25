大分県津久見市のセメント工場で25日、21歳の男性作業員がベルトコンベアの補修作業中に巻き込まれ、死亡しました。 【写真を見る】ベルトコンベアに巻き込まれ21歳の男性作業員が死亡大分・津久見市の太平洋セメント大分工場 亡くなったのは、津久見市セメント町の会社員・磯田拓真さん（21）です。25日正午前、津久見市合ノ元町の太平洋セメントの工場内で、磯田さんがベルトコンベアを補修していたところ、左腕を巻き込ま