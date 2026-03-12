中東情勢の悪化でガソリン価格が高騰し大分県内では12日、20円以上値上がりした店もあります。 深夜のガソリンスタンドでは駆け込み給油に訪れる人で行列が出来ていました。 アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃により緊迫化している中東情勢。 3月下旬以降、原油の輸入は大幅に減少する見通しです。 ◆高市首相（11日）「持続的に国民の皆さまの生活を支えるべく、 今後とも支援のあり方は柔軟に検討する」 高市総理は