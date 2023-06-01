大分の春を彩る絶品いちごスイーツ巡りで甘酸っぱい幸せを満喫 旬のいちごスイーツが待ちきれない様子のおのり＆彩花リポーター 大分の春を彩る旬のいちごを使った絶品スイーツが続々登場しています。おのりリポーター＆佐藤彩花リポーターが県内3店舗を巡り、この時季だけの特別なスイーツを堪能しました。見た目にも美しく、味わいも格別ないちご