八田與一容疑者 八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件は、2026年2月で発生から3年8か月となりましたが、事件解決には至っていません。3月2日、大分県警は2月末時点で、寄せられた情報提供の総数が1万2479件になったと発表しました。2月の1か月だけで新たに165件の情報提供があったということです。 この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗