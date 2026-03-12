大分県日出町のおおがファームでは春の訪れを告げるミモザがいま、満開となっています。 大神ファームのミモザ 青空に映えるふわふわの黄色いミモザ。 日出町のおおがファームには10種類およそ200本が植えられていて、いま見ごろを迎えています。 雨が少なかったことから、花が傷まずにきれいに咲いているということです。 ◆訪れた人は「いいにおい」 「春が来たなって感じ」 「めちゃく