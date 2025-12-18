2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月27日配信記事を再掲。記事は原文ママ）3月26日、フリーアナウンサーの新井恵理那が、自身のInstagramを更新。8年間レギュラー出演してきた『所さんお届けモノです！』（TBS系）を3月いっぱいで卒業することを発表した。後任には、女優・岡崎紗絵が就任するという