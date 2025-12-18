2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月27日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

3月26日、フリーアナウンサーの新井恵理那が、自身のInstagramを更新。8年間レギュラー出演してきた『所さんお届けモノです！』（TBS系）を3月いっぱいで卒業することを発表した。

後任には、女優・岡崎紗絵が就任するという。新井といえば、3月15日にも、前身番組から9年間MCを務めてきた『ナゼそこ？』（テレビ東京系）を卒業すると報告。こちらの後任は、元フジテレビアナウンサー・加藤綾子だと発表されている。

「新井さんは、2023年4月に結婚と第1子妊娠を発表し、同年10月に出産を報告。2024年11月には第2子妊娠を発表していました。出産の時期は今年の春だといいますから、今後の育児に備えた卒業ということでしょう」（芸能記者）

だが、これでついに新井のレギュラー番組は消滅することに。振り返れば、新井の “番組卒業” はなにかと世間を騒がせてきた。

「新井さんは、2015年から8年間担当した『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）を、産休にともない、2024年3月に降板。

『中途半端に戻るのではなく、わたしはわたしで、新しい働き方を売っていきたい』と長文で思いをつづっていましたが、同時期の『NEWSポストセブン』では、新井さんの降板は番組側の意向であると報じられています。

プロデューサーや上層部にはていねいな対応をしながら、現場の若手スタッフに厳しくあたり、番組から浮いていたという “裏側” が伝えられていたんです。

また、新井さんは結婚発表時、同番組で自身の “結婚特集” を長時間放送し、結果的に視聴者の反感を買う事態となっていました。当時の騒動が尾を引いているのか、番組降板を惜しむ声はあまり聞こえてきません」（芸能記者）

さらに、15日に発表された『ナゼそこ？』卒業についても、自身のInstagramで《お知らせさせていただく前に後任の方が発表されたので、もうご存知の方も多いかと思いますが》と、意味深な文章を投稿。これには、「嫌味」「感じ悪い」といった非難が寄せられている。一連の言動に、Xでは

《新井さん産休らしいのだが、何故か降板時に揉める印象がある。》

《このひと結婚報告やらかし以来嫌われ者だね。MCやってても大した仕事してないしカトパンの足元にも及ばないし需要無いな。》

などと厳しい反応が集まっている。はたして、今後はどうなるのか。