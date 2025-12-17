世界の都市の魅力を総合的に評価したランキングで、東京が初めてニューヨークを抜き2位に浮上しました。訪日外国人の増加に伴い、「おもてなし」の力が高く評価されました。このランキングは森記念財団 都市戦略研究所が毎年行っているもので、世界の48都市を「経済」「文化・交流」「環境」「交通・アクセス」などの指標で評価したものです。各都市のランキングは「1位ロンドン」、「2位東京」、「3位ニューヨーク」、「4位