◆ファーム・リーグオリックス―阪神（２４日・京セラド ーム大阪）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（ジャイアンツ）が調整登板のために先発した。初回に無死一、二塁を迎えたが、前川、西純、立石を３者連続三振。２回にもディベイニーと谷端から三振を奪い、３３球の２回無失点で交代した。オープン戦は３戦３勝。計１２イニングを自責０で、先発ローテーション入りを決めている。メジャー経験者では史上最