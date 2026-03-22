空き家問題が深刻化する中、誰も住まなくなった実家をリフォームし、賃貸物件として活用するケースが増えている。思い出の詰まった家を維持しながら家賃収入も得られる選択肢は、一見すると合理的だ。しかし一方で、入居者との文化や習慣の違いからくるトラブルに頭を抱える大家も少なくない。今回は、大切な実家を貸し出した結果、思わぬ「異文化の壁」に直面し、近所で不名誉な有名物件になってしまった男性のエピソードを紹介す