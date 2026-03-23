阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）が２２日、開幕を２軍で迎えることが確実となった。同日のオリックス戦（京セラ）の試合前練習に姿がなく２４日から２軍合流の予定。オープン戦は打率・１２９、０本塁打。１３打席連続無安打と低空飛行が続いていた。２軍合流後は、遊撃での起用が見込まれる。藤川監督は「２日間、少しリラックスの時間にあてて」と説明。「国も文化も変わった状態で（日本に）来てもらっ