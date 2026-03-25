阪神は２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で全体練習を行った。２７日・巨人との開幕戦（東京ドーム）が目前に迫る中、佐藤輝明内野手（２７）は２年連続開幕弾に意欲を示した。昨季は広島との開幕戦で決勝２ラン。チームの白星発進に貢献した。２年連続開幕戦本塁打なら、球団では２０１７、１８年の福留孝介以来となる。宿敵相手に、主砲がいきなり牙をむく。落ち着いた口ぶりの中に、スラッガーとしての心意気を漂わせた