こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のマーベル、DCのアメコミヒーロー映画およびジャンル映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします！今回は、先日解禁となった2026年夏公開のDC映画『スーパーガール』のティザー予告の解説です。 参考：『スーパーガール』2026年夏日本公開決定アクションシーン満載のティザ