〈「すごく性的な、いやらしい文面で…」夫のスマホを盗み見→マッチングアプリ使用が判明した『40代女性』の「絶望」〉から続く「夫から女性へのメールがすごく性的な、いやらしい文面で」【画像】この記事の画像を見るカウンセラーを訪問した40代の女性は、こう明かす。夫のようすがおかしいといぶかしみ、スマホを盗み見たところ、マッチングアプリを使っているのが判明。女性たちとのやり取りの中には、ホテルに誘うメッセー