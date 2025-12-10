■民放BS4K、相次ぎ撤退へ「次世代のテレビ」と鳴り物入りでスタートした超高精細画質の衛星放送「BS4K」が、風前の灯となりつつある。写真＝iStock.com／seraficus※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seraficus総務省の有識者会議が先ごろ、赤字続きのBS4Kをついに見限り、4K事業をネット配信をはじめとする新しいビジネスモデルに移行する必要性を強調するという、異例の提言をとりまとめた。こうした動きに歩調を合わせ