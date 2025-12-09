6日に行われたエールディヴィジ第15節のPECズヴォレ戦でも4ゴールを記録し、現在エールディヴィジ得点ランキングを独走するフェイエノールト所属の日本代表FW上田綺世。ここまで15試合で18ゴールと、試合数を上回るペースで得点を量産している。この活躍をオランダサッカー界はどう見ているだろうか。先日行われた2026W杯組み合わせ抽選会にて、日本代表とオランダ代表はグループFに入ることが決まった。両国はグループ初戦で対決