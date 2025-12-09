9日のチャンピオンズリーグ第6節フランクフルト戦で、負傷離脱中だったバルセロナのGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンが、メンバー入りする可能性があるようだ。8日、スペイン紙『マルカ』が報じている。今夏に背中の再手術を実施した後、約4カ月の全治が見込まれていたテア・シュテーゲン。そんななかで、今月1日に全体練習に合流すると、8日にはジョアン・ガルシアとヴォイチェフ・シュチェスニー、そして同選手の3人