東京・福生市内の児童館にアメリカ軍のパラシュートが落下し、軍側が市に知らせないまま夜間に回収していたことを、市が、きのう（8日）明らかにしました。福生市によりますと、先月20日、アメリカ軍の兵士が横田基地でパラシュートによる降下訓練を行った際、途中で切り離したパラシュートの一部が風に流されて市内の熊川児童館に落下していました。アメリカ軍は同じ日の夜間に市に知らせないまま児童館の敷地に入り、パラシュー