【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は23日、米軍高官が対イラン軍事作戦の一環として、米陸軍第82空挺師団の戦闘部隊の派遣を検討していると報じた。イランの主要な石油積み出し拠点カーグ島を制圧するために投入される可能性もあるとしている。同紙によると、戦闘部隊は18時間以内に世界中に展開する能力を持つ同師団の即応部隊（3千人規模）から派遣される見通し。これとは別に、沖縄駐留の即応部隊、第3