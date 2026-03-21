イラン国営通信は21日、中部ナタンズの核施設が攻撃を受けたと報じました。アメリカ軍の地下貫通弾、「バンカーバスター」が使用されたとも伝えられています。イラン国営通信によりますと、中部ナタンズの核施設が21日朝に攻撃を受けたということで、当局の調査の結果、放射能漏れは確認されていないとしています。イスラエルメディアはアメリカ軍の地下貫通弾、「バンカーバスター」が攻撃に使用されたと報じています。ナタンズの